https://news.day.az/world/1347099.html Движение судов через Босфор приостановлено
Движение судов через Босфор приостановлено
Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлено в пятницу из-за аварии танкера с нефтью.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haberturk.
По его данным, 249-метровый танкер потерял ход и дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 м от побережья.
В Главном управлении береговой безопасности Турции сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder, идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена.
Турецкие власти пока не сообщают, когда будет возобновлено движение через Босфор.
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