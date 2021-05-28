Экономика Германии оказалась под угрозой

Рестораны в Берлине открылись после многомесячных коронавирусных ограничений, однако владельцы заведений столкнулись с новой проблемой - возвращающихся клиентов некому обслуживать, пишет Financial Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, представители берлинских заведений рассказали газете, что работников приходится искать через соцсети и рекламу в блогах. Недостаток сотрудников сказывается на планах отелей, ресторанов и баров по всей Европе, и потому экономический рост, который ожидался на фоне вакцинации и снятия ограничений, оказывается под угрозой. С аналогичными проблемами ранее столкнулись и в других странах мира: в США и Израиле их связывали с тем, что люди неохотно возвращались к работе, а британские бары лишились персонала из-за отъезда работников после Брексита.

Рестораторы в Германии, в свою очередь, объясняют проблемы с рабочей силой разными причинами - отъездом мигрантов на фоне пандемии, беспокойством по поводу возможных новых локдаунов и фрустрации по поводу условий работы. Часть сотрудников ушла в те компании, которые на фоне коронавируса, напротив, преуспевали - в Amazon или в торговые сети. Общее число людей, занятых в немецких отелях и ресторанах, сократилось с 2,4 миллиона сотрудников до пандемии до примерно двух миллионов, свидетельствуют данные местной отраслевой ассоциации.

При этом число безработных в ЕС после начала пандемии возросло до 15,5 миллиона человек. Однако, как считает экономист Allianz Катарина Утермёль (Katharina Utermöhl), сектор гостеприимства в обозримом будущем продолжит испытывать проблемы с персоналом из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.