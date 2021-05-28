В Стамбуле сообщили, когда восстановится движение через пролив Босфор

Движение для судов через пролив Босфор могут открыть после инцидента с танкером в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации провинции Стамбул.

"Инцидент с танкером в проливе Босфор не привел к человеческим жертвам, материальному ущербу или загрязнению окружающей среды. Движение будет восстановлено после окончания необходимых работ в районе 22:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении.

В Главном управлении береговой безопасности Турции ранее сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder, идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена.