Число умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 168,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс., это почти на 6 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,5 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 168 599 045 инфицированных и 3 507 477 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 545 102, летальных исходов - на 12 406. Днем ранее в мире были зафиксированы 539 384 новых случаев заражения и 11 693 случаев смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 38% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (208 644), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 660), на третьем - Европа (70 197).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 869 009. Далее следуют Индия (27 555 457), Бразилия (16 274 695), Франция (5 535 701), Турция (5 220 549), Россия (5 044 459), Великобритания (4 473 681), Италия (4 205 970), Германия (3 669 870), Испания (3 663 176), Аргентина (3 622 135) и Колумбия (3 294 101).

Летальных исходов больше всего в США - 586 890, вторую строку занимает Бразилия (454 429), третью - Индия (318 895). Далее следуют Мексика (222 232), Великобритания (127 758), Италия (125 793), Россия (120 406), Франция (108 354), Германия (88 187), Колумбия (86 180), Испания (79 888) и Иран (79 384).