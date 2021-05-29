В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек

Участники протестов в колумбийском городе Кали убили сотрудника полиции, который открыл огонь по протестующим и застрелил двух человек, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Генеральная прокуратура сожалеет и сочувствует семьям жертв инцидента, произошедшего в секторе Ла Луна в городе Кали. Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители... господин Бермудес после этих событий погиб от рук присутствующих там людей", - сообщил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо в обращении, опубликованном в блоге прокуратуры в Twitter.

Город Кали, столица департамента Валье-дель-Каука, в течение месяца переживает самые жестокие столкновения протестующих против правительства с силами правопорядка, местные власти на фоне новых протестов объявили в городе комендантский час до пяти утра.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее прибыл в мятежный регион, чтобы провести там совет безопасности и обсудить с региональным правительством меры по восстановлению общественного порядка. Губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к нему с просьбой привлечь для этого все силовые структуры.

"С сегодняшнего дня городу Кали и департаменту Валье будет оказана максимальная военная помощь Национальной полиции. Операцией будут руководить офицеры высочайшей квалификации... Численность контингента будет утроена менее чем за 24 часа во всем департаменте, это обеспечит поддержку в невралгических точках где мы наблюдали акты вандализма, насилия и малоинтенсивного городского терроризма", - заявил Дуке в выступлении из Кали, которое опубликовала в Twitter его пресс-служба.

Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 50 человек, включая трех полицейских.

Организаторы протестов публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Минобороны Колумбии возлагает ответственность за насилие в ходе демонстраций на повстанцев из группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", которые, со слов главы ведомства, стремятся дестабилизировать некоторые регионы для своих целей.