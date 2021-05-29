К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с разлагающимися телами

Полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как местные рыбаки обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго", - сообщает полиция.

В ведомстве отметили, что также в лодке были обнаружены череп и кости.

Правоохранителям о "странном судне" сообщили местные жители, вышедшие порыбачить около 6.30 утра, уточнили в полиции. "Исследуя (судно - ред), рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... все в состоянии сильного разложения", - сообщает ведомство. Отмечается, что рыбаки вытащили судно на берег и вызвали правоохранителей.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточняет, что обнаруженное судно было иностранным.

Тела доставили в морг для опознавания и для того, чтобы определить, что могло послужить причиной смерти, добавляется в пресс-релизе полиции.

Как уточняет местное издание Daily Express, все погибшие - мужчины с темным оттенком кожи.