В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 61 км к северо-западу от города Бушер, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.