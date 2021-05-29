https://news.day.az/world/1347160.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 61 км к северо-западу от города Бушер, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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