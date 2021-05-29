Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции

В Турции за последние 24 часа проведено 220 162 теста на выявление COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, результаты 7 773 из них оказались положительными.

164 человека стали жертвами коронавируса.

Наряду с этим, общее число выздоровевших от заболевания достигло 5 083 099, из них 12 184 вылечились за последние сутки.

В настоящее время 1 454 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в больницах страны.