Хаос в армянской армии

В ближайшее время череда увольнений и заявлений об отставках в вооруженных силах Армении продолжится.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным авторов публикации, заместитель начальника генштаба ВС РА Степан Галстян скоро уйдет в отставку.

"После увольнения бывшего руководителя генштаба Оника Гаспаряна сменил Галстян. Его всячески пытались мотивировать, обещая благополучие, но и он скоро уйдет. В армии творится полный хаос", - пишут армянские СМИ.