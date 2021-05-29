https://news.day.az/world/1347173.html Хаос в армянской армии - замначальника Генштаба подает в отставку
Хаос в армянской армии - замначальника Генштаба подает в отставку
В ближайшее время череда увольнений и заявлений об отставках в вооруженных силах Армении продолжится.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным авторов публикации, заместитель начальника генштаба ВС РА Степан Галстян скоро уйдет в отставку.
"После увольнения бывшего руководителя генштаба Оника Гаспаряна сменил Галстян. Его всячески пытались мотивировать, обещая благополучие, но и он скоро уйдет. В армии творится полный хаос", - пишут армянские СМИ.
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