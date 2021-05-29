В Колумбии протестующие убили полицейского - ВИДЕО
В Колумбии протестующие убили полицейского, который открыл огонь по демонстрантам и застрелил двоих из них. Инцидент произошел в городе Кали, ставшем одним из основных центров антиправительственных выступлений последнего месяца. Общее число жертв, по данным правозащитников, увеличилось до 63, двое из них полицейские.
"Я хочу абсолютно четко заявить, что с сегодняшнего вечера в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука начинается максимальное развертывание военной помощи национальной полиции", - сказал президент страны Иван Дуке, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В пятницу столкновения произошли и в других городах Колумбии. На окраине столицы Боготы полиция применила водометы против демонстрантов, которые в ответ стали бросать камни. Протестующие возмущены жестокостью полиции и требуют свободы демонстраций.
"Мы хотим сказать, что устали от несправедливости, от этого коррумпированного правительства, от неравенства", - говорит этот мужчина.
Демонстрации в Колумбии начались 28 апреля в ответ на предложенное властями повышение налогов, что, по мнению протестующих, сделало бы многих людей еще беднее. Несмотря на то, что позднее от реформы было решено отказаться, антиправительственные выступления продолжились.
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