В Колумбии протестующие убили полицейского, который открыл огонь по демонстрантам и застрелил двоих из них. Инцидент произошел в городе Кали, ставшем одним из основных центров антиправительственных выступлений последнего месяца. Общее число жертв, по данным правозащитников, увеличилось до 63, двое из них полицейские.

"Я хочу абсолютно четко заявить, что с сегодняшнего вечера в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука начинается максимальное развертывание военной помощи национальной полиции", - сказал президент страны Иван Дуке, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В пятницу столкновения произошли и в других городах Колумбии. На окраине столицы Боготы полиция применила водометы против демонстрантов, которые в ответ стали бросать камни. Протестующие возмущены жестокостью полиции и требуют свободы демонстраций.

"Мы хотим сказать, что устали от несправедливости, от этого коррумпированного правительства, от неравенства", - говорит этот мужчина.

Демонстрации в Колумбии начались 28 апреля в ответ на предложенное властями повышение налогов, что, по мнению протестующих, сделало бы многих людей еще беднее. Несмотря на то, что позднее от реформы было решено отказаться, антиправительственные выступления продолжились.