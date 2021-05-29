Движение по Босфору восстановили

Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.