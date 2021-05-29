Иран впервые за 30 лет экспортировал нефть в США

США впервые за 40 лет импортировали нефть из Ирана в количестве 1 млн баррелей в марте 2021 года. Об этом свидетельствуют последние данные статистики американского минэнерго, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

С 1981 года был зафиксирован лишь один случай импорта в США нефтепродуктов из Ирана в октябре 2020 года, но тогда США конфисковали груз с четырех танкеров (1,1 млн баррелей) и позже продали его.

Кроме того, согласно статистике, в марте текущего года США нарастили импорт нефти из РФ по сравнению с предыдущим месяцем до менее 6,1 млн баррелей. По сравнению с мартом 2020 года импорт российской нефти вырос на четверть.

Тогда же Соединенные Штаты увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии и из Нигерии. При этом импорт из Ливии сократился с 3,4 млн баррелей до 622 тыс. баррелей в сравнении с предыдущим годом.

В декабре прошлого года Иран и РФ обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в нефтяной сфере. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил о том, что отношения России и Ирана в области энергетики развиваются успешно, стороны проводят проработку "широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества".

По данным иранского агентства Mehr News, Зангане заявил после встречи, ссылаясь на тесное сотрудничество между Ираном и Россией в области нефти и энергетики в последние годы, что стороны будут расширять сотрудничество, "чтобы нейтрализовать действие санкций".

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.