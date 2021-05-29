Почти у половины выписанных после COVID американцев ухудшилось здоровье

45% пациентов, госпитализированных в Соединенных Штатах с марта по апрель 2020 года, были выписаны из больниц в худшем состоянии, чем было при поступлении. Об этом 27 мая сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az.

Специалисты провели анализ данных 300 пациентов в возрасте от 20 до 95 лет.

Выяснилось, что после выписки 45% пациентов почуствовали значительное ухудшение состояния здоровья. Причем переехать к родственникам или в больницу пришлось 20% переболевшим COVID-19, поскольку они не могли самостоятельно ухаживать за собой.

Ученые пришли к выводу, что, несмотря на улучшение качества медицинской помощи, важно после выписки наблюдать за переболевшими людьми, поскольку на протяжении длительного времени их могут мучить неприятные симптомы.

Как говорится в материале, раньше выздоровление от коронавируса считалось хорошим показателем. Американцы смотрели на статистику по своему штату и видели число людей, победивших COVID-19. Но при этом нет общих параметров, по которым определялось бы полное выздоровление от коронавируса. Автор публикации заметил, что некоторые люди заболевание переносят легко, а другие тяжело болеют в течение нескольких месяцев.

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова 25 мая рассказала, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, увеличилась частота осложнений. По ее словам, есть сведения об увеличении случаев тромбозов, ментальных нарушений и других отклонений.