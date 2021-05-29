В Индии выявлен самый низкий прирост случаев COVID-19 за 45 дней

Индия достигла наименьшего прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции в сутки за последние 45 дней. По данным минздрава страны на 29 мая, суточный прирост вырос на 173,7 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Уточняется, что общее количество заразившихся коронавирусом в стране превысило 27,7 млн человек, выздоровели более 25,1 млн, умерли около 322 тыс., а число получающих лечение снизилось до 2,2 млн.

По таким показателям можно наблюдать, что вторая волна коронавируса в Индии начала идти на спад.

Ситуация с коронавирусом в Индии ухудшилась в апреле. 19 мая стало известно, что за сутки в стране зафиксировали 4529 смертей пациентов с COVID-19, что стало вторым подряд антирекордом для страны.

14 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о приобретении борьбы с коронавирусом в стране военного статуса. Для борьбы с пандемией подключены медицинские работники, вооруженные силы, ученые.

Для того чтобы помочь стране справиться со сложившейся ситуацией, Россия направила в Индию гуманитарную помощь. Два рейса МЧС доставили 28-29 апреля в Нью-Дели более 22 т грузов, в том числе десятки аппаратов для выработки кислорода, ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства. Также 21 мая стало известно, что в августе в Индии запустят производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".