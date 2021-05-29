https://news.day.az/world/1347296.html В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку - из-за летучей мыши
В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку - из-за летучей мыши
В Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что компания Air India выполняла рейс по маршруту "Дели-Ньюарк". Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.
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