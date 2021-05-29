Пара упала с балкона во время ссоры

В Санкт-Петербурге мужчина и женщина устроили драку на балконе, которая обернулась обрушением и падением на асфальт. Ролик конфликта разгоряченной пары опубликован в Telegram-канале UnCos, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видеозаписи запечатлено, как мужчина и дама в халате активно пытаются побороть друг друга. В этот момент оба облокачиваются на ограду и она ломается под их весом. Участники ссоры падают вниз.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас они госпитализированы.