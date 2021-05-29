https://news.day.az/world/1347311.html Пара упала с балкона во время ссоры - ВИДЕО
Пара упала с балкона во время ссоры - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге мужчина и женщина устроили драку на балконе, которая обернулась обрушением и падением на асфальт. Ролик конфликта разгоряченной пары опубликован в Telegram-канале UnCos, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На видеозаписи запечатлено, как мужчина и дама в халате активно пытаются побороть друг друга. В этот момент оба облокачиваются на ограду и она ломается под их весом. Участники ссоры падают вниз.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас они госпитализированы.
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