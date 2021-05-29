Из-за беспорядков в Колумбии погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли во время беспорядков, которые произошли во время протестных акций на западе Колумбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, беспорядки проходили в течение всей пятницы и в ночь на субботу в городе Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука. Отмечается, что не менее 10 человек погибли в разных районах города. Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи вандализма и грабежей.

В пятницу вечером президент Колумбии Иван Дуке приказал направить дополнительные войска, чтобы помочь полиции Кали восстановить порядок в городе.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 43. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.