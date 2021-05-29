https://news.day.az/world/1347334.html Эрдоган объявил дату начала строительства канала в Стамбуле
Эрдоган объявил дату начала строительства канала в Стамбуле
Церемония начала строительства канала в Стамбуле в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии телебашни в районе Чамлыджа в субботу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит", - сказал турецкий лидер.
По словам президента, реализация проекта повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса.
"На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города. Эти города украсят облик Стамбула", - сказал президент.
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