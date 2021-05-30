Борис Джонсон тайно женился

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемониию

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Sun.

Ранее сообщалось, что свадьба премьера запланирована на июль 2022 года.

Согласно изданию, церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после того, как зачитали клятвы.

По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа.

"Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз. Они прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались. Они выглядели безумно влюбленными", - цитирует газета одного из сотрудников собора.

Для премьера этот брак является третьим. У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред.