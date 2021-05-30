В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное информационное агентство Fars.

Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.

Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.

В последнее время в крупных иранских городах - Тегеране, Исфахане, Тебризе, Керманшахе, Казвине, Ширазе и Хамадане - наблюдались систематичные случаи отключения электричества. Это привело к переносу госэкзаменов для учащихся школ и университетов, приостановке работы важных промышленных объектов, был парализован общественный транспорт.

Основными причинами отключений электричества, как сообщало агентство Tasnim, называли сокращение объемов водных ресурсов, неразвитость гидроэлектростанций и майнинг криптовалют.