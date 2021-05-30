Умершую прямо на свадьбе в Индии невесту заменили на сестру
Трагикомичным образом прошла одна из многочисленных свадеб в Индии. Во время церемонии бракосочетания умерла невеста, и ее решили заменить на сестру, передает Day.Az.
Как сообщает india.com, во время ритуала "ферас", когда жених и невеста проходят вокруг костра и клянутся друг другу в любви, девушка внезапно потеряла сознание. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть от остановки сердца, из-за чего торжественное мероприятие превратилось в траурное.
"Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать мою младшую сестру замуж за жениха. Семьи обсудили этот вопрос и согласились на это", - сказал брат "невест".
В итоге свадебный обряд состоялся, пока тело покойной находилось в другой комнате. Один из родственников девушек отметил, что никогда не испытывал таких смешанных чувств.
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