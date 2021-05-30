В США на НПЗ в Западной Виргинии произошел пожар

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Западная Виргиния, пострадавших нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал WTOV9.

Сообщается, что в субботу вечером по местному времени поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе компании Ergon.

Шериф округа Хэнкок заявил телеканалу, что ситуацию удалось взять под контроль, пожар был потушен. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара на заводе пока не установлены.