https://news.day.az/world/1347383.html В США на НПЗ в Западной Виргинии произошел пожар
В США на НПЗ в Западной Виргинии произошел пожар
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Западная Виргиния, пострадавших нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал WTOV9.
Сообщается, что в субботу вечером по местному времени поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе компании Ergon.
Шериф округа Хэнкок заявил телеканалу, что ситуацию удалось взять под контроль, пожар был потушен. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Причины пожара на заводе пока не установлены.
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