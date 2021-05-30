https://news.day.az/world/1347384.html В США семь человек погибли после падения небольшого самолета в озеро
В США семь человек погибли после падения небольшого самолета в озеро
Небольшой самолет Cessna C501 упал в озеро в американском штате Теннесси, погибли семь человек.
Как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.
"Судя по всему, на борту находились семь человек", - говорится в документе. "Все они признаны погибшими", - отметили представители округа.
Самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре