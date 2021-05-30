Турция впервые испытала морские беспилотники

Турецкая компания Meteksan Defenсe публикует кадры огневых испытаний морской роботизированной платформы ULAQ SIDA, передает Day.Az.

По словам генерального директора компании, Турция стала первой страной, применившей беспилотные ударные морские системы в ходе боевых учений.