https://news.day.az/world/1347387.html Турция впервые испытала морские беспилотники - ВИДЕО
Турция впервые испытала морские беспилотники - ВИДЕО
Турецкая компания Meteksan Defenсe публикует кадры огневых испытаний морской роботизированной платформы ULAQ SIDA, передает Day.Az.
По словам генерального директора компании, Турция стала первой страной, применившей беспилотные ударные морские системы в ходе боевых учений.
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