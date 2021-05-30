В Украине за последние сутки выявлено 1 703 случая инфицирования COVİD-19,

В Украине за последние сутки выявлено 1 703 случая инфицирования коронавирусом (COVİD-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Украины.

За сутки от COVİD-19 вылечились 5 733 человека, умерли 84 человека.

Общее число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 2 201 472 человек, из них 2 036 148 человек вылечились, 50 472 человека скончались.