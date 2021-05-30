https://news.day.az/world/1347395.html В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 723 человека
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 723 человека
За последние сутки в Грузии выявлено 723 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 343 603, число умерших - 4 757 человек. Сообщается, что от вируса вылечились 326 423 человека.
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