В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 723 человека

За последние сутки в Грузии выявлено 723 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 343 603, число умерших - 4 757 человек. Сообщается, что от вируса вылечились 326 423 человека.