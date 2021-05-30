Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии

Пациент с коронавирусом нового типа, у которого впервые была выявлена "желтая плесень", скончался в индийском госпитале. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У 59-летнего Кунвара Сингха на фоне коронавирусной инфекции обнаружили сразу три грибковые инфекции: "черную", "белую" и "желтую" плесень.

"Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами", - заявил врач.

Пациент скончался в пятницу, 28 мая, спустя четыре дня после выявления "желтой плесени".

При этом в настоящее время в той же больнице проходит лечение еще один пациент с такой инфекцией, при этом ему уже удалили половину пораженной челюсти.

24 мая стало известно, что врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени - желтую, черную и белую. До этого пациент два месяца лечился от коронавируса. При этом, по данным медиков, "желтый" грибок характерен для рептилий, у людей он ранее не встречался.

В мае текущего года в Индии была выявлена вспышка мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень". Два штата объявили об эпидемии этой инфекции. Впоследствии на фоне эпидемии "черной плесени" в Индии появилась инфекция "белая плесень".

Фото: Adnan Abidi/Reuters