В России выявили 9 694 новых случая коронавируса

В России выявили 9 694 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за прошедший день вылечились 7 386 пациентов, скончались 355.

Большинство случаев коронавируса зафиксировали в Москве (3 719), Петербурге (829), Московской области (748), Ростовской области (179) и Воронежской области (145).

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 5 063 442 жителей России, выздоровели 4 677 870, умерли 121 162.