В прямом эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную девушку

Ведущие новостной программы на телеканале "Украина" удаленно вышли на связь с российским журналистом Дмитрием Еловским. Из-за технических неполадок оператор Еловского на мгновение перевернула камеру на себя, и зрители увидели, что она была без одежды. О показе голой девушке в прямом эфире сообщили "Известия".

Авторы передачи планировали задать журналисту вопрос о встрече глав России и Белоруси в Сочи. Еловский не услышал обращение ведущих и спросил свою операторшу, есть ли связь с украинскими коллегами. В этот момент девушка решила перевернуть смартфон с включенной камерой: тогда в кадр попала обнаженная женская грудь.

"Ну, мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически", - сказали ведущие новостей, увидев неожиданный кадр. Они прекратили прямое включение с Еловским и продолжили сюжет без комментария российского коллеги.