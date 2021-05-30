Американские военные «захватили» завод в Болгарии

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военнослужащих, сообщает телеканал Nova, передает Day.Az.

Накануне они попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием.

Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала "штурмовать" предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.

Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. "Для меня это серьезное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", - добавил он.

Позже министр обороны республики Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его "явным недоразумением". Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.