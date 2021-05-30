В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram, передает Day.Az.

Как уточняет Telegram-канал "112", мужчина, предположительно, вел огонь из окна многоэтажки на улице Бородина охотничьим ружьем "Сайга". На момент прибытия Росгвадии выстрелы прекратились.

В результате стрельбы ранены два человека - сотрудник Росгвардии и ребёнок. Стрелок является бывшим сотрудником полиции.