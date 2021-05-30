https://news.day.az/world/1347470.html В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим - ФОТО - ВИДЕО
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим - ФОТО - ВИДЕО
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram, передает Day.Az.
Как уточняет Telegram-канал "112", мужчина, предположительно, вел огонь из окна многоэтажки на улице Бородина охотничьим ружьем "Сайга". На момент прибытия Росгвадии выстрелы прекратились.
В результате стрельбы ранены два человека - сотрудник Росгвардии и ребёнок. Стрелок является бывшим сотрудником полиции.
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