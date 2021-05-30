В Таиланде нашли тело украинского посла
Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Associated Press.
Как сообщили в полиции королевства, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Бешту нашли мертвым около полшестого утра в гостиничном номере на острове Ко-Липе. Как рассказал сын посла, накануне тот чувствовал себя хорошо. В 4:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание.
Тело дипломата отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти.
Как сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию, посол умер от сердечного приступа, .
В сообщении газеты говорится, что сотрудники отдела полиции провинции Сатун по острову Липе не нашли в гостиничном номере, в котором скончался дипломат, никаких следов борьбы или иных следов, которые бы могли указывать на насильственную смерть.
Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве в ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.
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