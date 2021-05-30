Новые подробности стрельбы в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграмм-каналы, место инцидента оцепляет полиция, никого не подпускают к зданию, откуда в Екатеринбурге ведётся стрельба.

По словам очевидцев, стрелок в Екатеринбурге кричал "требую отменить гомосексуализм!"

На место стрельбы в Екатеринбурге направлен СОБР Росгвардии.

Забаррикадировавшийся стрелок сначала расстреливал машины, припаркованные рядом с домом, в тот момент люди прятались под козырьком магазина.

В результате стрельбы в Екатеринбурге получили ранения девочка и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. По информации минздрава Свердловской области, девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжёлом состоянии.

Перед тем, как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю".

Тем временем, начался штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге. Когда СОБР зашёл в подъезд, прозвучал ещё один выстрел.