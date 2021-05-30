Новые подробности стрельбы в Екатеринбурге - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграмм-каналы, место инцидента оцепляет полиция, никого не подпускают к зданию, откуда в Екатеринбурге ведётся стрельба.
По словам очевидцев, стрелок в Екатеринбурге кричал "требую отменить гомосексуализм!"
На место стрельбы в Екатеринбурге направлен СОБР Росгвардии.
Забаррикадировавшийся стрелок сначала расстреливал машины, припаркованные рядом с домом, в тот момент люди прятались под козырьком магазина.
В результате стрельбы в Екатеринбурге получили ранения девочка и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. По информации минздрава Свердловской области, девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжёлом состоянии.
Перед тем, как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю".
Тем временем, начался штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге. Когда СОБР зашёл в подъезд, прозвучал ещё один выстрел.
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