https://news.day.az/world/1347487.html В Колумбии рухнул вертолет - пять человек погибли
В Колумбии рухнул вертолет - пять человек погибли
По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения полицейского вертолета на севере Колумбии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.
"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции <...> в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - написал Дуке на своей странице в Twitter.
Президент добавил, что будет проведено расследование причин падения вертолета.
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