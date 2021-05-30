В Колумбии рухнул вертолет

- пять человек погибли

По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения полицейского вертолета на севере Колумбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции <...> в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - написал Дуке на своей странице в Twitter.

Президент добавил, что будет проведено расследование причин падения вертолета.