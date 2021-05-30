https://news.day.az/world/1347489.html В Тихом океане произошло землетрясение
В Тихом океане произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 574 км к востоку от города Папеэте во Французской Полинезии (население около 26,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре