В Тихом океане произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 574 км к востоку от города Папеэте во Французской Полинезии (население около 26,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.