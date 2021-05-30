В Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса

Кабмин Украины намерен рассмотреть изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, граждане, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство.

Также глава ведомства призвал украинцев приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.