https://news.day.az/world/1347491.html В Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса
В Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса
Кабмин Украины намерен рассмотреть изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По его словам, граждане, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство.
Также глава ведомства призвал украинцев приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.
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