В мире за сутки выявили более 469 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 169,59 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 469 тыс., это на 49 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,3 тыс., превысив 3,53 млн., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 169 597 415 инфицированных и 3 530 582 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 469 996, летальных исходов - на 11 311. Днем ранее в мире были зафиксированы 519 355 новых случаев заражения и 11 774 случая смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами.

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 916 501. Далее следуют Индия (27 894 800), Бразилия (16 391 930), Франция (5 557 673), Турция (5 220 978), Россия (5 063 442), Великобритания (4 480 949), Италия (4 213 055), Аргентина (3 702 422), Германия (3 679 148), Испания (3 663 176) и Колумбия (3 342 567).