https://news.day.az/world/1347504.html Сход лавины в Канаде - два человека погибли
Сход лавины в Канаде - два человека погибли
Два человека погибли в результате схода лавины в горах в канадской провинции Альберта.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагический инцидент произошел на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. Прибывшие в район инцидента спасатели нашли тела двух человек, сообщает Си-би-си.
По предварительным данным, речь идет об альпинистах, которые не успели покинуть опасное место.
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