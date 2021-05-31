Сход лавины в Канаде

Два человека погибли в результате схода лавины в горах в канадской провинции Альберта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагический инцидент произошел на горе Андромеда в национальном парке Джаспер. Прибывшие в район инцидента спасатели нашли тела двух человек, сообщает Си-би-си.

По предварительным данным, речь идет об альпинистах, которые не успели покинуть опасное место.