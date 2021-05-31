Датские спецслужбы помогали США следить за лидерами ЕС

Агентство национальной безопасности США (АНБ) США использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Об этом сообщили сразу несколько европейских СМИ, в том числе датская общественная телерадиокомпания DR и шведская SVT, немецкие Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR и другие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на operanewsapp.com.

Выводы о слежке за европейцами стали результатом расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало период 2012-2014 гг. Как следует из расследования, объектами шпионажа стали в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Представитель канцелярии канцлера Германии в ответ на запросы журналистов отказался от комментариев, заявив, что ему стало известно об этих утверждениях только тогда, когда его спросили о распространенной информации. Также не стали комментировать сообщение датской телерадиокомпании в АНБ, офисе директора Национальной разведки в Вашингтоне и датской службе военной разведки, пишут СМИ.

В то же время Штайнбрюк заявил немецкой телекомпании ARD, что считает это "политическим скандалом".

"Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран", - сказал он.