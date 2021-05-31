https://news.day.az/world/1347511.html Британские власти передумали вводить COVID-паспорта на мероприятиях внутри страны
Британские власти передумали вводить COVID-паспорта на мероприятиях внутри страны
Власти Великобритании откажутся от идеи требовать COVID-паспорта у посетителей крупных мероприятий внутри страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Критики этой инициативы считают неэтичным заставлять людей предъявлять доказательства своего медицинского статуса на общественных мероприятиях.
Oфициальные лица, рассматривающие вопрос о применении COVID-паспортов внутри страны, считают, что шансов принять соответствующий закон нет и называют законопроект "мертвым".
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