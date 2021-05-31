Британские власти передумали вводить COVID-паспорта на мероприятиях внутри страны

Власти Великобритании откажутся от идеи требовать COVID-паспорта у посетителей крупных мероприятий внутри страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Критики этой инициативы считают неэтичным заставлять людей предъявлять доказательства своего медицинского статуса на общественных мероприятиях.

Oфициальные лица, рассматривающие вопрос о применении COVID-паспортов внутри страны, считают, что шансов принять соответствующий закон нет и называют законопроект "мертвым".