https://news.day.az/world/1347518.html Нефть подорожала на мировом рынке
Нефть подорожала на мировом рынке
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,54% и составила $69,09 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 0,60% и составила $66,72.
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