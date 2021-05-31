В Чехии с ограничениями возобновят работу рестораны, кафе и дискотеки

Рестораны, кафе, бары и другие учреждения общественного питания Чехии с понедельника после почти полугодового перерыва приступают к обслуживанию посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За ресторанными столиками должны находиться не более четырех гостей. Исключение сделано для совместно проживающих членов одной семьи, которых может быть больше.

Условием для посещения учреждений общепита является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус или подтверждения о перенесенном заболевании COVID-19. Это не касается граждан, прошедших полный цикл вакцинации. Им достаточно в случае необходимости предъявить документ о получении прививки.

В залах ресторанов и кафе пока запрещены танцы, выступления певцов и музыкантов.

В республике, население которой составляет 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 661 159, из них вылечились 1 617 517, умерли 30 104 человека.