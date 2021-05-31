https://news.day.az/world/1347567.html В Грузии за последние сутки зарегистрировано 360 случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки зарегистрировано 360 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 360 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 16 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 343 963, число умерших - 4 773 человека. Сообщается, что от вируса вылечились 326 618 человек.
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