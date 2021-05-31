В Грузии за последние сутки зарегистрировано 360 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 360 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 16 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 343 963, число умерших - 4 773 человека. Сообщается, что от вируса вылечились 326 618 человек.