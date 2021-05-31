https://news.day.az/world/1347609.html В Китае семьям разрешили заводить трех детей
В Китае семьям разрешили заводить трех детей
Власти Китая разрешили каждой паре заводить до трех детей. Как передает агентство "Синьхуа", изменение политики было одобрено в понедельник на заседании Политбюро под председательством лидера КНР Си Цзиньпина, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Предполагается, что эта мера поможет остановить устранение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны.
Прежде семьям разрешали иметь только двух детей.
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