Очевидцы сообщили о мощном взрыве в элитном районе Нью-Йорка

Очевидцы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в подвале одного из высотных домов элитного района Нью-Йорка, Манхэттене.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах публикуемых в социальных сетях видео можно заметить, что место предполагаемого инцидента буквально наводнено пожарными, однако никаких признаков открытого горения не наблюдается.

Власти города пока никак не комментировали сообщения о взрыве.

Пожарный департамент Нью-Йорка уточнил, что пострадавших на месте инцидента нет.

По некоторым данным, врыв прогремел неподалеку от штаб-квартиры ООН и офиса губернатора Нью-Йорка.