https://news.day.az/world/1347668.html Очевидцы сообщили о мощном взрыве в элитном районе Нью-Йорка - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в элитном районе Нью-Йорка - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в подвале одного из высотных домов элитного района Нью-Йорка, Манхэттене.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах публикуемых в социальных сетях видео можно заметить, что место предполагаемого инцидента буквально наводнено пожарными, однако никаких признаков открытого горения не наблюдается.
Власти города пока никак не комментировали сообщения о взрыве.
Пожарный департамент Нью-Йорка уточнил, что пострадавших на месте инцидента нет.
По некоторым данным, врыв прогремел неподалеку от штаб-квартиры ООН и офиса губернатора Нью-Йорка.
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