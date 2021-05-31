Число умерших от коронавируса в Иране превысило 80 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 217 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 80 156.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11 042 человека, общее число инфицированных достигло 2 913 136.