https://news.day.az/world/1347681.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 80 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 80 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 217 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 80 156.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11 042 человека, общее число инфицированных достигло 2 913 136.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре