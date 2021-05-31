Гигантских белок-летяг нашли в Гималаях

В отдаленной части Гималаев обнаружили два ранее неизвестных вида белок-летяг, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Белки весом около 2,5 кг достигают одного метра в длину. Их обнаружили сотрудники Австралийского музея.

Два новых вида - тибетские и юньнаньские шерстяные белки. Ученые отметили, что животные отличаются от своих собратьев не только анатомией, но и генетикой.

Исследователи утверждают, что эти виды белок-летяг живут на высоте до 4 800 метров, что составляет половину высоты Эвереста.