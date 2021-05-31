https://news.day.az/world/1347730.html Гигантских белок-летяг нашли в Гималаях
Гигантских белок-летяг нашли в Гималаях
В отдаленной части Гималаев обнаружили два ранее неизвестных вида белок-летяг, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Белки весом около 2,5 кг достигают одного метра в длину. Их обнаружили сотрудники Австралийского музея.
Два новых вида - тибетские и юньнаньские шерстяные белки. Ученые отметили, что животные отличаются от своих собратьев не только анатомией, но и генетикой.
Исследователи утверждают, что эти виды белок-летяг живут на высоте до 4 800 метров, что составляет половину высоты Эвереста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре