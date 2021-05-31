В России лопнул батут с детьми

Жуткая история с "бешеным" батутом в Барнауле, где едва не погибли дети, вызвала цепную реакцию по всей стране. Жители сразу нескольких регионов просят власти организовать проверки таких аттракционов, в Алтайском крае они уже начались.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на этих кадрах момент, когда веселая игра на батуте едва не закончилась трагедией. Аттракцион взлетает в воздух так резко, что удержать его не смогли даже крепления. Их просто вырвало с корнем. Детей выбросило на трамвайные пути. Пострадали две четырехлетние девочки.

Одна сейчас в крайне тяжёлом состоянии с переломом основания черепа, травмами лёгких и живота. Вторую девочку госпитализировали с переломом позвоночника.

Давать прогнозы врачи боятся. Но делают все, что в их силах. На месте ЧП работа тоже не останавливается. Нужно понять, что стало причиной. Пока основная версия - сильный порыв ветра, который и поднял аттракцион в небо. Но есть и другая - батут не выдержал давления и лопнул.

Возможно, здесь не было надзорных органов. Иначе нет объяснения, почему батут расположен вблизи трамвайных путей, хотя по правилам эксплуатации рядом не должно быть дорог, проводов, заборов - это одно из главных положений. Почему такой объект оказался принят технадзором, теперь предстоит разобраться.

"Гостехнадзор проверяет все документы, в том числе сертификат, на месте - работоспособность изделия... Подписывается акт приема конструкции", - пояснил юрист Дмитрий Кваша.

В правительстве Алтайского края планируют проверить все аттракционы на предмет соблюдения правил эксплуатации. Вот только ЧП на батутах случаются по всей стране чуть ли не каждый сезон. Родителям напоминают: прежде чем отпустить ребенка играть, запросите документы на аттракцион.

Но даже порядок в документах не гарантирует порядка на самой площадке. На этой, например, не оказалось аптечки и огнетушителя. Мы нашли еще несколько нарушений.

Требования к работе батутов четко прописаны. Но выполняют их далеко не все. И уже жители сразу нескольких регионов просят организовать всероссийскую ревизию. Проверить не только лицензии на аттракционы, но и в целом легальность бизнеса.