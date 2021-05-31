Замглавы МИД Армении подал заявление об отставке

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал заявление об отставке.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Заявление об уходе Галачян написал еще 27 мая. Известно, что в тот же день аналогичное заявление подал и.о. министра Ара Айвазян. Это произошло после обнародования Пашиняном плана по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.

После этого армянские СМИ сообщили о предстоящих массовых отставках в МИД, Минобороны и даже в Службе национальной безопасности. Отмечалось, что заявление об уходе написали уже 4 замминистра иностранных дел, а также замначальника Генштаба ВС Степан Галстян.