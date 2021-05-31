Белый дом задумался об ускорении процесса депортации семей мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность возвращения иммиграционной политики, которая позволит американским властям быстрее депортировать семьи, которые незаконно пересекли границу из Мексики. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как пишет портал, возобновление практики так называемого ускоренного выдворения семей может вызвать разногласия в Демократической партии. Отмечается также, что данное решение отбросит нынешнюю администрацию в сторону подхода, основанного в большей степени на сдерживании ситуации с миграцией.

Собеседники издания также рассказали, что на протяжении последних нескольких месяцев Байден изучает тему ускоренной депортации и консультируется с юристами.

"Никаких окончательных решений принято не было. Разнообразные варианты всегда рассматриваются для создания справедливой и упорядоченной иммиграционной системы", - сказал представитель Белого дома в беседе с изданием.

4 апреля стали известны результаты опроса, согласно которым большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, президента США Джо Байдена, а не бывшего главу государства Дональда Трампа.

В марте агентство Reuters сообщило, что почти 100 тыс. мигрантов в феврале 2021 года были задержаны американскими пограничниками на границе с Мексикой. Отмечается, что это самый высокий показатель числа арестов за февраль с 2006 года.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.